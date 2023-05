Porgy & Bess en De Pit moeten professioneler worden om te overleven; Frank van Iersel gaat daarbij helpen

Hij bouwt nu af als directeur van het podium Mezz in Breda en was daarvoor actief voor 013 in Tilburg en de Cultuurwerf (denk aan het Bevrijdingsfestival en Straatfestival) in Vlissingen. Van Iersel gaat zich de komende negen maanden als kwartiermaker buigen over de toekomst van beide podia in Terneuzen.