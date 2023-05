Punt van Berry Dallinga blijkt goud waard voor driebanders

Terneuzen int dwangsom van twee ton bij Oostappen Groep

Terneuzen gaat de dwangsom van 200.000 euro die ze had opgelegd aan Oostappen Groep BV daadwerkelijk innen. Dat heeft de gemeente maandagochtend bekendgemaakt. De dwangsom werd opgelegd voor het huisvesten van arbeidsmigranten op recreatiepark Marina Beach bij Hoek. Oostappen Groep BV had tot 13 april de tijd om een zienswijze in te dienen, maar liet dat na.