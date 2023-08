Raad van State: Peter Gillis hoeft boete gemeente Terneuzen niet te betalen

Rechter slikt ‘verklaring’ voor kinderpor­no niet: taak- en celstraf voor man uit Hulst

Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat ook meestal zo. En dat gold ook voor het verhaal van de 26-jarige W.V. uit Hulst. Die beweerde met droge ogen dat de kinderporno die op zowel zijn mobieltjes als zijn tablet werd aangetroffen, door een vage kennis uit Axel daarop was gezet.