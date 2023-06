Rappers Big 2 en Johnny OK komen naar Festival De Ballade

gastschrijvers Een kleine kerkge­schie­de­nis uit het roomse kleuter­school­tje van Slijkplaat

Hoe mooi is het begonnen! Op de bewaarschool Sint Jozef, in Slijkplaat leerde ik kleuren, vlechten, prikken en plakken. Kerkelijk geen Slijkplaat genoemd, maar ‘Mariadorp’. Ook leerde ik papier vouwen. Nu wordt op die locatie nog gevouwen. Servetten. En een vorkje prikken. In het oude schooltje zit nu sterrenrestaurant De Kromme Watergang.