Recyclagepark gesloten wegens wateroverlast

De straat richting het recyclagepark is afgesloten omdat er te veel water op de weg staat. Alle afspraken vrijdagochtend werden geannuleerd. Burgers die een afspraak hadden, wordt gevraagd een nieuwe afspraak in te plannen via het e-loket op de gemeentelijke website. Later wordt geëvalueerd of het recyclagepark in de namiddag nog open kan. Burgers kunnen met hun vragen terecht bij de milieudienst op 09 341 95 92.