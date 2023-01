Rentree Delannoy bij Hoek, 6-0-zege in oefenduel met Terneuzen

Giovanni Delannoy heeft zaterdagmiddag zijn rentree gemaakt bij Hoek. De aanvallende middenvelder speelde in de tweede helft mee in de oefenwedstrijd tegen Terneuzen: 0-6.

Delannoy liep in de thuiswedstrijd tegen Harkemase Boys op 5 november van het vorige jaar een een scheurtje in de mediale knieband op en stond weken buitenspel. Tegen Terneuzen kreeg hij weer speelminuten en dat was positief richting de hervatting van de competitie in de derde divisie. Hoek speelt volgende week de uitwedstrijd bij Barendrecht.

De Zeeuws-Vlaamse formatie maakte zaterdag in de eerste helft een goede indruk tegen Terneuzen, dat met vier A-junioren in de basis speelde. Rik Impens en Sylvio Hage waren verantwoordelijk voor de 0-4-stand bij rust. Vooral de tweede treffer (0-3) van aanvoerder Impens in de 21ste minuut mocht er zijn. Na balverlies bij Terneuzen op het middenveld schoot hij van grote afstand raak. In de tweede helft lieten Ennio Martens en Mathieu De Smedt de 0-5 en 0-6 aantekenen.

Karim Bannani

Bij Hoek viel in de tweede helft Michiel de Bruijn in. Hij speelt in de JO19 bij Hoek, maar traint sinds afgelopen week mee de eerste selectie. Net als vorige week in de oefenwedstrijd tegen Hoger Op Kalken (3-3) ontbrak ook nu weer Karim Bannani. De verdediger heeft nog altijd geen overeenstemming bereikt over een nieuwe verbintenis bij Hoek. Verder waren ook Artuur Zutterman (zijn broer trouwde) en Seppe Vereecke afwezig. De laatste raakte vorige week andermaal geblesseerd aan zijn knie en is drie weken uitgeschakeld.