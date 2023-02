Residentie Veerhaven in Terneuzen is in alle opzichten een blikvanger van jewelste

UPDATE Dat kan nóg hoger: Bod van 650 euro voor wedstrijd­shirt Jordy Clasie, Ibrahim schenkt opbrengst aan steun Turkije

Ibrahim Eryürük is er tien jaar later nog altijd trots op. Dat hij het shirt van toenmalig Feyenoord-aanvoerder Jordy Clasie kreeg na afloop van de bekerwedstrijd Feyenoord-Hoek. Toch verkoopt hij het, voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. Zondagmiddag is er al 650 euro voor geboden. ,,Dit is al een super mooi bedrag, hopen dat er nog meer biedingen binnenkomen.”