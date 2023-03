Restant Middensluis in Terneuzen ploft volgende week woensdag en donderdag

OVERZICHT Koewacht pakt eerste driepunter van het jaar, RIA W haakt door Sluis af in titel­strijd

Koploper van de vierde klasse A Breskens trof zondag de nummer vier Oostburg in een wedstrijd die in 3-2 eindigde. Even verderop werd het duel tussen medekoploper Sluis en de nummer drie RIA W met dezelfde cijfers beslist. Door die uitslag haakt de ploeg uit Westdorpe af in de titelstrijd. In de strijd om lijfsbehoud boekte Koewacht de eerste driepunter van 2023 via een 4-0-zege op HBC’22.