RESTOTIP. Kwizien in Maldegem: “Nieuwe uitbaters, zelfde charme en kwaliteit”

update | met video Twee verdachten zware mishande­ling in Terneuzen melden zich na uitzending Opsporing Verzocht

In het tv-programma Opsporing Verzocht werden gisterenavond beelden getoond van een mishandeling in de Nieuwstraat in Terneuzen, die op 15 oktober heeft plaatsgevonden. Een Terneuzenaar (40) en een man uit Axel (51) zijn vanmorgen aangehouden, na zich te hebben gemeld bij de politie.

11 januari