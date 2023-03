Scalda-student Miko (19)uit Terneuzen wint hoofdprijs van 20.000 dollar met animatie voor Nasa

Vanaf de eerste woontoren op het Pattist­park heb je een uitzicht over Terneuzen als nooit tevoren

Het uitzicht over Terneuzen en de Westerschelde is vanaf het dak van de eerste woontoren op het Pattistpark in Terneuzen fenomenaal. Zelfs bij somber weer. Nog even, dan doet de toren zijn stalen jas uit.