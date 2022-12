Startschot van het allereerste BK Brooddoosvaren, met bootjes tegen de lege maag

Maar de echte winnaar is natuurlijk Brood(doos)nodig. Het project, gevormd in de schoot van Enchanté, is één van de geselecteerde organisaties die geld inzamelt via De Warmste Week. Onder het motto 'met een lege maag kan je niet leren’, zamelt het project geld in om ervoor te zorgen dat alle brooddoosjes gevuld raken. Nauwelijks twee jaar geleden was Brood(doos)nodig een Gents initiatief met 9 pilootschooltjes. Intussen bereikt de organisatie 62 (!) scholen. Het BK Brooddoosvaren is een initiatief van de organisatie en Howest om het project in de spotlight te zetten.