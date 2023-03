Stemmen in ‘de Terpkerk’ in Terneuzen doen veel mensen ook een beetje uit nieuwsgierigheid

Natuurlijk, koster Freek Dekker had de deuren naar de kerkzaal dicht kunnen laten. Vandaag is het portaal van het onderkomen van de Gereformeerde Gemeente in Nederland in Terneuzen namelijk in de eerste plaats een stembureau. Maar Dekker zet ze bewust wagenwijd open. Om te laten zien dat zijn gemeente gastvrij is én om iedereen een blik te gunnen op het prachtige orgel.