Sterrenparade doet niet verder in 2023: “Alle reeds gekochte tickets worden wel terugbetaald”

Christoff, Frank Galant, Liesbeth List, Will Tura en Gunther Neefs waren maar een handvol artiesten die de voorbije jaren de revue passeerden. In 2023 stonden onder meer al Guido Belcanto, Willy Somers en Stan Van Samang reeds ingepland, maar die optredens worden dus geannuleerd. “We hebben kunnen genieten van jullie applaus, enthousiasme en vooral de blije gezichten blijven ons bij", schrijft mede-organisator Stefan Vincke op zijn persoonlijke facebookpagina. “In 2023 komt er echter een einde aan vzw Sterrenparade. Alle geplande activiteiten van het voorjaar 2023 worden geannuleerd. Na mijn dagtaak werk ik hard aan de terugbetaling van de tickets die reeds besteld waren. Bedankt voor het vertrouwen van de afgelopen jaren", besluit Vincke. Waarom Sterrenparade er nu de stekker uittrekt is niet geweten. De organisatie was niet bereikbaar voor commentaar.

Decoratiewinkel

Sterrenparade begon ooit kleinschalig in een loods in Oosteeklo, maar de afgelopen jaren had de vzw een eigen programmatie in De Herbakker van Eeklo en Den Hoogen Pad in Adegem met 15 tot 20 optredens per seizoen. Tot corona de agenda van tafel veegde. Daarom startten de organisatoren in 2021 voorjaar eerste pop-up met decoratiemateriaal in hun living. Nadien startten ze een vaste winkel ‘Home Sweet Home’ in de Schoolstraat.