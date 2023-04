Steve Schalkwijk helpt Hoek tegen ASWH aan belangrijke primeur

Bierbrouwe­rij Vermeersen brengt fris, gezond en lekker drankje op de markt

Nu steeds meer mensen minder alcohol drinken is er nog een drankje dat in populariteit groeit; kombucha. Bij Bierbrouwerij Vermeersen in Hulst hebben ze dit drankje gemaakt om in grote oplagen op de markt te brengen en de reacties zijn positief. ,,Het is typisch zo’n verhaal waarin alles in elkaar valt.”