Storing aan brug Sas van Gent vermoedelijk pas maandag verholpen

Na een moeilijke tijd begint Jacob (21) zijn eigen maaltijden­win­kel Kwiezien in Terneuzen

In december zat Jacob de Waal (21) nog in zak en as. De sluiting van keurslagerij Tom de Boeye in Terneuzen was weloverwogen, maar deed pijn. Hoe anders is het gevoel nu: Jacob begint volgende week maaltijdenwinkel Kwiezien.