Volleybal­sters van Stevo en Bok dalen vrijwillig af naar het laagste niveau

De volleybalsters van Stevo uit Zuiddorpe en het Kapelse BOK spelen komend seizoen in de laagste klasse van de regio Zuid. Beide vrouwenteams gaven in eigen provincie jarenlang de toon aan, maar zijn op eigen verzoek ingedeeld in de derde klasse E. Forza, YVC, Savok, Mytilus en VVS’92 zijn nu als eersteklasser de hoogst spelende vrouwenteams.