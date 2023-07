Stretch in Terneuzen sluit vandaag, maar toch niet voorgoed: ‘We komen terug met een nieuw concept’

In tegenstelling tot haar andere Stretch-filialen in Sluis, Goes, Middelburg en Domburg en haar webshop gingen de zaken in het centrum van Terneuzen al een tijd slecht. In achttien jaar zag ze het winkelbestand in de Noordstraat wegzakken; de leegstand nam toe, de aanloop juist af. ,,Onze medewerkers worden er haast verdrietig van als ze naar de winkel in Terneuzen moeten. Eigenlijk heb ik de keuze niet gemaakt, maar heeft de situatie het zo bepaald’’, zei Goulooze in maart stellig.