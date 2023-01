Supersnelle eengezinswoning die binnen een week klaar is: in Nieuwerkerk komt er een voorbeeld van

Nog voor de zomer woont er iemand in Zeeland in zo'n Modulowoning, denkt kartrekker van het project, Jonathan van de Velde van V&V Bouw uit Nieuwerkerk. ,,We zijn al bezig met opdrachten. Waar precies, kan ik in deze fase nog niet zeggen.” Het Schouwen-Duivelandse bouwbedrijf bedacht samen met betonleverancier De Hoop in Terneuzen een nieuw woningconcept: een tiny house, dat stapelbaar is en volledig circulair. ,,We zijn de eerste in Zeeland die het op deze manier aanpakken", zegt Van de Velde. Vanaf half maart is er een modelwoning van zo'n 70 vierkante meter te bezichtigen op het bedrijventerrein in Nieuwerkerk.