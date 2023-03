Terneuzen kan koppositie niet overnemen op bezoek bij Groen Wit

gastschrijvers Nummertje drie: voorwassen, soppen en drogen

Omdat mijn voertuig tijdens de ‘strooidagen’ behoorlijk bepekeld en vuil is, draai ik mijn auto de Car Wash in voor een grondige wasbeurt. Het is druk bij de Car Wash, blijkbaar is iedereen op hetzelfde idee gekomen. Na even wachten komt er een jonge man aanlopen en met een brede glimlach vraagt hij door het geopende raam: ,,wat voor nummertje wilt u?”