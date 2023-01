Terneuzen trekt weer zelf aan de touwtjes bij de jaarlijkse kermis in de binnenstad

Padel is zo populair, dat Terneuzen­se club nú al twee nieuwe banen aanlegt: ‘Zitten na twee jaar aan limiet’

De Terneuzense tennisclub Animo gaat twee extra padelbanen aanleggen. De huidige banen liggen er pas twee jaar, maar de sport is zó populair dat uitbreiding noodzakelijk is. ,,We hebben er tweehonderd leden bijgekregen.”

6 januari