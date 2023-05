Terneuzenaar veroordeeld voor uitdelen kaakslag

dag huis! Joost en zijn gezin verhuizen binnen Graauw: ‘We nemen het huis van mijn schoonou­ders over’

Al bijna twintig jaar woont Joost Boënne aan de Graauwsedijk in Graauw, waarvan het grootste deel samen met vriendin Eline. Een jaar of acht geleden keken ze al eens voorzichtig rond voor een nieuwe woning, maar werd gekozen voor een verbouwing. Binnenkort komt de verhuizing er alsnog. Joost en Eline nemen de woning van de ouders van Eline over. Aan het woord is Joost.