Terneuzenaar Willem de Zeeuw was oud-wethouder en raadslid, maar bovenal 40 jaar een zeer belezen leraar

Oud-leraar en oud-wethouder. In die volgorde. ,,Willem was een bekende Terneuzenaar, maar niet alleen vanwege zijn rol in de politiek. Veel meer mensen kennen hem van school, omdat ze les van hem gekregen op het Petrus Hondius’’, vertelt De Zeeuws vriend en oud-partijgenoot Pim Broekhuysen. ,,En dat zijn er echt heel veel geweest, want Willem stond als negentienjarige al voor de klas. Op de school waar hij ook zelf lessen had gevolgd. Hij was een tijdje de jongste leraar van Nederland. Mede daarom kreeg hij de bijnaam ‘Willie Wortel’. Dat vond hij zelf trouwens niet erg.’’