Tijdelijk voetpad naar supermarkten Sasse Poort

Een fabriek die C02 verwerkt tot vloeistof voor batterijen. Alta bouwt die in Terneuzen: ‘We zijn de eerste in Europa’

In een nog te bouwen proeffabriek in Terneuzen gaat Alta Carbon Technologies uit Gouda iets spectaculairs doen: C02 en gassen van nabije chemiebedrijven verwerken tot vloeistof voor batterijen. ,,Niemand doet dit in Europa. We zijn de eerste”, zegt algemeen directeur Frank Vergunst van de Alta Group met enige trots.