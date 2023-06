Toiletjuf Thérèse kijkt nergens meer van op: 'Bij stront die als vingerverf op de wand is gesmeerd, denk ik wel: waarom nou toch?’

Jorien Muilwijk wint na vijf maanden afwezig­heid, maar is zeker nog niet tevreden

Na een afwezigheid van vijf maanden maakte Jorien Muilwijk met de vosruin Fivando tijdens de dressuurweesstrijd van de PSV Hulst in Clinge een geslaagde comeback. De amazone uit Vogelwaarde liep in M2 met de mooi bergopwaarts galopperende dertienjarige Vivaldi-zoon twee keer op rij naar de overwinning. ,,Er zaten nog wel een paar foutjes in, maar Fivando deed zijn best en ik kon hem blijven rijden. En daar ben ik wel blij mee’', vertelde na afloop.