Toneelstuk van het NTGent is volgens New York Times één van de beste drie van dit jaar, ook Campo krijgt internationale erkenning

GENTDat Gentenaars trots zijn op het NTGent verrast niet, maar ook op de internationale bühne hebben ze onze producties ontdekt. Volgens The New York Times is ‘One Song’, in elkaar gebokst door het NTGent, één van de 3 beste toneelstukken van 2022. Ook Campo mag vieren: zij produceerden één van de beste komedies volgens The Guardian.

One Song - Histoire du Théâtre, gemaakt door beeldend kunstenaar Miet Warlop in opdracht van het NTGent, is één van de drie beste toneelstukken wereldwijd van dit jaar. Toch volgens The New York Times, de Amerikaanse krant stelt elk jaar gelijkaardige lijsten op. De laureaten krijgen uiteraard erg veel aandacht, maar dat was voor dit theaterstuk sowieso al het geval.

Van Avignon tot New York

‘One Song’ is het vierde toneelstuk van het NTG waarin acteurs en regisseurs terugkijken op hun eigen geschiedenis. Miet Warlop is de eerste ‘externe’ regisseur die het thema vastpakt. De vierde editie gooide al hoge ogen op het Festival van Avignon, waar het in première ging in april van 2022. De New York Times is trouwens niet de enige gerenommeerde krant die het stuk prees, ook in The Guardian verscheen er een sterrenrecensie. In oktober kon ook het Vlaamse publiek het werk van Warlop bewonderen in eigen huis.

Het NTGent noemt de erkenning “een grote eer, zowel voor de cast en crew van ‘One Song’ als voor het NTGent”. Je kan in maart en april trouwens ook nog terecht in het NTGent, dan wordt het stuk hernomen.

Laura Capelle, de reviewer van dienst, was niet verbaasd door de staande ovatie die ‘One Song’ ontving van het publiek in Avignon. “Het was niet alleen een manier om de acteurs te belonen voor hun intensieve, begeesterende werk, het was ook de uiting van een wilde, opwindende studie van de absurditeit”.

Campo komedie!

En dan is er ook nog internationale erkenning van Lullaby for Scavengers. Dat stond maar liefst 9 dagen op rij geprogrammeerd in een zo goed als uitverkocht Soho Theater in Londen. De Britse krant The Guardian gaf een lovende recensie, net zoals The Times, nu zette die eerste het stuk ook op de tweede plaats van de ‘beste comedy van 2022'-lijst.

In ‘Lullaby for Scavengers’ speelt Kim Noble, die het stuk ook schreef, loopt de auteur door het nachtelijke Londen. De nevenpersonages: een cynische eekhoorn en dode vos (ja, echt) en familiale beslommeringen. Geen stuk voor iedereen, dat geeft ook Noble toe. Maar hoge ogen gooide het wel en ja, u kan het stuk nog gaan bekijken. Volgend jaar is de voorstelling terug te zien in Gent op 8 & 9 februari, nadien in kunstencentrum nona, De Grote Post & Monty Kultuurfaktorij!

