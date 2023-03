Twee Belgen houden Dallinga.com overeind

Er was volop strijd tussen de 85-jarige Raymond Ceulemans, die inviel voor Jean Paul de Bruijn, en de 26-jarige coming man Sam van Etten. Het was een mooie en spannende partij, waarvan de uitslag (40-39 in 33 beurten) voor het thuispubliek als een lekker hapje smaakte. ,,We hebben genoten van een mooie biljartmiddag met prima partijen en fraaie series", zei Ceulemans. ,,Veel volk in huis en dat is waar we het voor doen. Het is altijd goed toeven hier in Sluiskil.”