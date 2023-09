Twee mannen (18 en 19) opgepakt voor inbraakgolf en scooterdiefstallen in Terneuzen

En weer geknal in Terneuzen: elke serie ploffen bij de Midden­sluis is toch net even anders

Na elf keer ploffen in een jaar mogen we gerust stellen dat de ene knal de andere niet is. Donderdag werd er voor de derde dag op rij geknald bij de voormalige Middensluis in Terneuzen. En dat ging toch weer net even anders dan de vorige keren.