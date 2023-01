Vakbonden en Verbrugge Terminals toch om tafel in cao-conflict: sluiting terminals even van de baan

In een brief aan het personeel dreigde de directie dinsdag de terminals in Terneuzen en Vlissingen geheel of gedeeltelijk te sluiten als er onvoldoende personeel aan het werk gaat. Directeur Martin Verbrugge vroeg dinsdag personeel per app of sms te laten weten of ze bereid zijn aan de slag te gaan. ,,Zo’n 200 medewerkers hebben daar positief op gereageerd. Zij zijn werkwillig. Met dat aantal ben ik blij”, zegt Martin Verbrugge. Bij het logistieke bedrijf werken 450 mensen, van wie er 370 onder de collectieve cao vallen.