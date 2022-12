Van een vies kerstfeestje tot een bezoekje aan de cinema: onze tips voor een onvergetelijk kerstweekend in Gent

Verwarmen in de cinema

Is het lang geleden dat je naar de cinema bent gegaan? Dan is dit weekend het ideale moment. Niet alleen omdat een cinemabezoek een leuke activiteit is om met je vrienden en familie doen, nog meer omdat er hele goede films spelen op dit moment. Zoals Triangle of Sadness, de nieuwe Avatar of De 8 Bergen. Zie je het graag groots? Dan is de Kinepolis waar je moet zijn. Kijk je liever in een gezellig kader naar de film, dan raden we de Sphinx Cinema en de Studioskoop aan.