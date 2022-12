Van lasagne tot ravioli met zalm en curry: Vittoria en Mauro openen Italiaans restaurant met klassiekers en atypische gerechten

‘La Salita’ heef het restaurant van Vittoria en Mauro, wat ‘de klim’ betekent in het Italiaans. Een verwijzing naar de straat waarin het gevestigd is: de Sint-Kwintensberg, onlangs nog verkozen tot de meest lastige straat om naar boven te rijden met je fiets. Maar bij ‘Vicky’ en Mauro kan je uitblazen, volledig tot rust komen.

Het kopel verhuisde zo’n tien jaar geleden van het Italiaanse Puglia naar hier. Mauro ging in het bekende Italiaanse restaurant Firenze en later in Pane e Vino aan de slag, en samen werkten ze in La Bussola. In hun eigen restaurant serveren ze een mix van klassieke en atypische Italiaanse gerechten. “Zo hebben we verse lasagne, pasta vongole en ossobucco, maar evengoed ravioli met zwaardvis en verse erwtensaus”, zegt Vittoria trots.