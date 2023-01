‘Veel overlast door houtrook in en rond Terneuzen’

Vijf vragen over chronische waterover­last in Sluiskil, ook wel bekend als ‘het Groningen van Zeeland’

Volgende week is er opnieuw een informatiebijeenkomst voor de gedupeerden van ‘grondwater-gate’ in Sluiskil. Met - als het goed is - uitsluitsel over het functioneren van de damwanden. Hoe zit het ook alweer? En wordt nu eindelijk eens duidelijk wie verantwoordelijk is?

10:53