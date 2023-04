Verdachten diefstal Friese postduiven opgepakt, één arrestatie in Sas van Gent

Donorpapa Jonathan van Tibbe uit IJzendijke verwekte honderden kinderen: ‘Dat móet stoppen’

In IJzendijke weet iedereen in haar omgeving het: Tibbe, het jongste kind van Lucie Brugge, is er één van spermadonor Jonathan. De man die wel héél kwistig omsprong met zijn sperma en honderden, misschien wel duizenden kinderen verwekte bij moeders met een kinderwens.