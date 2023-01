Vierde proefplof Middensluis in Terneuzen achter de rug, nog eentje te gaan

Woensdag werden de eerste twee proefploffen nauwelijks opgemerkt. De derde (en zwaarste) plof was wel voelbaar. Vanuit de omgeving van het Schuttershof in de binnenstad kwamen er zes meldingen van mensen, die de trilling hadden gevoeld. Een trillingsmeter aan de Grenulaan toonde aan dat de derde proefplof de maximaal toelaatbare trilling had gemeten. Donderdag werd er met dezelfde hoeveelheden gewerkt als bij de derde proefplof, maar dan anders verdeeld.

Analyse na vijf ploffen

Tijdelijke brug

De resten van de 115 jaar oude Middensluis zaten het werk aan de nieuwe zeesluis al die tijd niet in de weg. Dat is nog steeds niet zo, maar langzamerhand komt dat moment wel in zicht. De noordelijke landtong moet, inclusief de gammele brug over de middensluis, worden opgeruimd. Als de sluisdeuren en bruggen voor de sluis zijn ingevaren, kan er een tijdelijke brug over de sluis voor het wegverkeer worden gemaakt. Als die klaar is hoeft er dus geen verkeer meer over de Middensluis om het sluizencomplex te passeren.