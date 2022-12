Vlaamse verwerker Indaver probeert exportverbod PFAS-afval snel van tafel te krijgen

,,De productie van PFAS-houdend afval gaat door en dat moet allemaal opgeslagen worden’’, zei een woordvoerder van het bedrijf donderdag. Volgens de Vlaamse afvalwerker komt er minder dan tien gram PFAS per jaar in het oppervlaktewater terecht. De Nederlandse Westerschelde loopt daarbij geen risico omdat de PFAS terecht komt in de Belgische Verlegd Schijn.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legde de transporten van Nederland naar de Antwerpse haven uit ‘voorzorg’ stil. De Nederlandse overheid wil geen lozingen meer van PFAS op het water. Nederland beroept zich op een recent rapport van het RIVM over PFAS. Omdat Indaver de garantie op een nul-lozing niet kan geven wil de ILT geen toestemming meer geven voor exporten van PFAS-houdend afval. Dit afval is geen gewoon huisvuil. Het komt van bedrijven. Chemours in Dordrecht is een grote leverancier van Indaver. Nederland heeft twaalf transporten van Nederland naar de Antwerpse haven tegengehouden.

Indaver wil dat de voorzieningenrechter van de Raad van State de besluiten schorst zodat de transporten voorlopig hervat kunnen worden. In Nederland bestaan geen draaitrommelovens die dit afval kunnen verwerken. Indaver heeft zo’n installatie wel.

Maar zolang er geen garantie is op een nul-lozing gaat er geen PFAS-afval meer naar toe, zegt de ILT. Cruciaal is de temperatuur van de draaitrommeloven. Die moet volgens Nederland 1.100 graden Celsius zijn. Dan verbrandt alle PFAS en is er geen uitstoot. De installatie van Indaver gaat tot 1.040 graden Celsius. Technici van het bedrijf zeggen dat de temperatuur omhoog kan tot 1.100 graden. Maar dan komt er weer zoveel aan broeikassen bij dat het milieu slechter af is.

De uitspraak van de Raad van State is binnen enkele weken.