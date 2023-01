“Waarom wij als er andere kandidaten zijn?”: infovergadering en optreden minister van Justitie over komst detentiehuis maken weinig indruk op inwoners en bestuur

ZelzateMinister Van Quickenborne wil binnen anderhalf jaar een detentiehuis inrichten in Zelzate en dat is allesbehalve naar de zin van inwoners en het lokaal bestuur. Dat werd donderdagavond nogmaals onderstreept door een protest van enkele buurtbewoners voorafgaand aan de infovergadering van FOD Justitie in De Kring. Daar werd een positieve discours uiteengezet over detentiehuizen door onder meer Vlaams minister Bart Somers, criminologen en een ex-gedetineerde. Desalniettemin was het antwoord van Zelzate duidelijk: “Heroverweeg uw keuze en maak uw huiswerk opnieuw. Hier is geen draagvlak.”