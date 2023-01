Wateroverlast in grote delen van Bassevelde

Axelse ‘dorpsdok­ter’ Jan Hoefman overleden: ‘Waar er zorgen waren was hij’

Huisarts Jan Hoefman is afgelopen oudejaarsdag na een kort ziekbed overleden. De dokter werd 77 jaar oud en was 45 jaar huisarts in Axel. ,,Waar er zorgen waren was hij. Een echte ‘dorpsdokter’, iemand met passie voor zijn vak en patiënten”, zegt zijn oud-assistente Margot.

4 januari