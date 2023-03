Weer een klap voor de Noordstraat in Terneuzen: na achttien jaar is de rek er uit bij kledingzaak Stretch

Karin Goulooze zag het lot van haar winkel in het centrum van de stad al een tijdje met lede ogen aan. Afgelopen zomer hakte ze de knoop door en nu is het tijd om het kenbaar te maken: na achttien jaar houdt ze het in Terneuzen voor gezien. Waar haar webshop en andere Stretch-winkels in Zeeland (Goes, Middelburg, Sluis en Domburg) prima lopen, was het in Terneuzen al een tijd huilen met de pet op.