Werknemers kunnen brand in frituur tijdig in de kiem smoren

Gent Een van beste koffiebars van het land opent tweede vestiging in Gent: “Wat ons zo bijzonder maakt? Meer dan goede koffie”

Take Five in Gent werd onlangs bekroond tot een van de twaalf beste koffiebars van het land. Je moet er vaak vechten voor een plaatsje en aanschuiven voor een meeneemkoffie. De tweede vestiging – pas geopend aan de voet van De Krook, in wat vroeger een brouwerij was – was dus meer dan welkom.

17 december