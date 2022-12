Wie redde het leven van een 75-jarige vrouw in Gent-Sint-Pieters? Familie lanceert oproep om NMBS-medewerker te vinden

GENTWie redde zaterdag het leven van een 75-jarige vrouw op het perron van Gent-Sint-Pieters? Kleinzoon Pieter Dewachtere (29) zoekt de NMBS-medewerker die zijn oma reanimeerde nadat ze een hartaanval had gekregen. “De dokters zeiden dat het dankzij zijn snelle optreden is dat ze nog leeft”, getuigt hij.

Haar naam heeft de 75-jarige dame liever niet in de krant, maar haar verhaal mag haar oudste kleinzoon Pieter Dewachtere (29) wel doen. We schrijven zaterdag 17 december. De oma van vier - en overgrootmoeder van twee - is op stap naar een museum in Antwerpen voor een uitje met vriendinnen, maar moet daarvoor nog eerst een tussenstop doen in Aalst. Keurig op tijd wacht ze op een perron achteraan het Gentse Sint-Pietersstation op haar trein. Plots luidt een aankondiging door het station: haar trein zal op spoor 2 aankomen, helemaal vooraan dus.

“De mensen begonnen zich te haasten en te lopen. Je weet wel hoe dat gaat”, vertelt Pieter. “Mijn oma liep mee en spoedde zich naar perron 2. Daar aangekomen keek ze op de klok. De trein ging om 10.13 binnenrijden, ze had nog vier minuten. Ze dacht bij zichzelf: ‘Ja, ik ben op tijd.’ Dan ging plots het licht uit.”

De vrouw kreeg een hartaanval op het perron en zakte in elkaar. Een levensbedreigende situatie, maar één NMBS-medewerker hield het hoofd koel. De man - wellicht een medewerker van securail, de veiligheidsdienst van de Belgische spoorwegen - aarzelde niet en zette meteen een hartmassage in. “Dat heeft haar leven gered”, gaat Pieter verder. “De dokters zeiden dat het dankzij zijn snelle optreden is dat ze nog leeft.”

Pieter zijn oma werd initieel in een kunstmatige coma gehouden. Haar lichaam was onderkoeld door de koude temperaturen, wat voor extra risico’s zorgde. “Rond 19 uur was ze terug bij bewustzijn”, aldus Pieter. “Zondag kon ze zelfs al terug rechtop zitten in haar stoel.”

Helemaal achter de rug is de situatie nog niet. Zo moet de oma nog een zware operatie ondergaan om de onderliggende oorzaak van haar hartaanval aan te pakken. “Maar mijn oma is een fitte vrouw. Ze hangt nog altijd vast aan een monitor, maar dat weerhield haar er niet van om vol levenslust haar verhaal aan ons te doen. Ze kijkt er al naar uit om het ziekenhuis te verlaten.”

De familie van de vrouw lanceert nu een oproep om zo de NMBS-medewerker te vinden. “We hebben al verschillende mensen gehoord, maar de identiteit van haar redder kennen we nog niet”, gaat Pieter verder. “Als die persoon liever anoniem blijft, begrijpen we dat natuurlijk ook. Maar we zouden graag een attentie achterlaten om hem te bedanken. Die man heeft op dat moment meer gedaan dan enkel zijn job. Hij heeft haar leven gered.”

