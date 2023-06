Winnaars Kunstbende Zeeland 2023 bekend

update 14.45 uur Vrachtwa­gen met stro in brand bij Waterland­kerk­je, blussen duurde uren

Na een flink aantal uren blussen heeft de brandweer in Waterlandkerkje het sein brand meester gegeven. De Turkeijeweg zal nog even afgesloten zijn. Op die weg in de buurt van Waterlandkerkje stond een vrachtauto met stro in brand.