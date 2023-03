Woning vannacht onder vuur genomen in Terneuzen, dader nog niet gevonden

In Terneuzen is afgelopen nacht een kogel afgevuurd op een woning aan de Schelpenlaan. Er raakte niemand gewond. De bewoners waren op het moment van de beschieting thuis, maar raakten niet gewond. De politie is op zoek naar getuigen.

Op foto's is te zien dat er een groot kogelgat in de voordeur van het huis zit. Het huis werd meerdere keren onder vuur genomen. De gevel van de woning raakte volgens de politie beschadigd. Er werd direct onderzoek gedaan waarbij ook een speurhond is ingezet. Ook wordt er nog gekeken naar camerabeelden in de omgeving.

Motief

De melding van de beschieting kwam in de nacht van dinsdag op woensdag rond 03.30 uur binnen bij de politie. Het is nog niet duidelijk wie de dader is en waarom de woning is beschoten. Alle scenario's liggen nog open.

De politie is op zoek naar camerabeelden uit de omgeving in de hoop zo te kunnen achterhalen wie de dader is. Wat het motief is voor het schietincident is nog niet duidelijk. Rechercheurs waren de hele ochtend bezig met sporenonderzoek.

De politie vraagt getuigen zich te melden. Dat kan via 0900-8844. Anoniem bellen kan via 0800-7000.

Volledig scherm De politie doet onderzoek na een beschieting in Terneuzen. © HVZeeland