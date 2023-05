Zeeuws elftal nieuw leven ingeblazen, oefenwedstrijd tegen KAA Gent

Philippine verder zonder Van Grimberghe: ‘Hij was blij en gaf er niks om’

Philippine gaat zich, zonder trainer Carlo van Grimberghe, in de laatste twee wedstrijden van het seizoen proberen te handhaven in de derde klasse. De zondagclub zette de oefenmeester donderdagochtend via een kort telefoongesprek op non-actief, zijn vervanger is Michel Leonhart. Het is de slotconclusie van een verhaal met twee totaal verschillende kanten.