Zeeuws-Vlaamse bedrijven verleiden scholieren richting techniek: ‘Degenen die gamen kunnen dit’

,,Meneer, weet u wanneer dit is afgelopen?”, vraagt een meisje hoopvol aan de verslaggever, die ze waarschijnlijk voor een techniekdocent of iemand van de organisatie aanziet. Nee, niet alle vmbo-leerlingen van het Terneuzense Lodewijk College zijn even geboeid door de Techniek Experience in Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent woensdagochtend.