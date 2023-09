Zeeuws-Vlaamse imker Jeffrey is de Aziatische hoornaar zó beu, dat hij 50 euro per nest uitlooft

podcast Waarom de opmars van de hoornaar een groot probleem voor Zeeland is

De Aziatische hoornaar teistert Zeeuws-Vlaanderen en is bezig aan een opmars noordwaarts. Hoe groot is dit probleem? En hoe komen we van die ellendige hoornaar af? Verslaggever Maurice Steketee duikt in de hoornaarsnesten: ,, Zo’n hoornaar komt aangevlogen, pakt een bij bij zijn kopje beet en begint hem op te peuzelen. De pootjes laat hij liggen, want daar heeft hij niet zo’n trek in.”