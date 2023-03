Zeeuws-Vlaamse rotaryclubs halen bijna een ton op voor slachtoffers aardbevingen in Turkije en Syrië

Meeste inwoners Biervliet zijn helemaal niet tegen de komst van jongeren naar Ter Walle, al zijn er wel zorgen

Gaan de 28 jonge mensen die in woonzorgcentrum Ter Walle in Biervliet komen wonen voor problemen zorgen of niet? Da's misschien een wat platte vraag, maar daar draaide het dinsdagavond tijdens de jaarvergadering van de dorpsraad Biervliet wel om.