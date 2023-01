Zet jezelf of je geliefden in de bloemetjes met de workshop bloemschikken voor Valentijn

Bassevelde Assenede heeft eindelijk oplossing voor drassig kerkhof: "We beginnen met 600 gaten te graven”

Mensen die het graf van hun geliefde(n) in Bassevelde wilden bezoeken, konden daar natte voeten aan over houden. Al 10 jaar lang vormt hevige regenval de begraafplaats om tot een drassig veld. Sommige rouwenden raakten zelfs niet meer tot aan het graf. Na tien jaar heeft de gemeente een originele oplossing gevonden zodat het regenwater vlotter in de bodem kan sijpelen.

17:56