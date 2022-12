Zijn bakken met zand of zout op gevaarlijke kruispunten de oplossing voor gladde ochtenden op de weg?

Meer dan 150 mensen belandden op vrijdag 9 december op de spoedafdeling . Het was extreem glad op de bruggen, wegen en fietspaden in Gent, wat leidde tot een massa valpartijen. “Er is wel degelijk gestrooid toen", herhaalt schepen Filip Watteeuw opnieuw. “Er zijn 5 circuits van fietsroutes gestrooid met pekel, en een deel ervan zelfs manueel met zout. Er zijn 6 circuits met bruggen en wegen gestrooid met zout. Maar het heeft geregend op een moment dat dat niet verwacht werd, waardoor veel zout is weggespoeld, en de boel is beginnen aanvriezen. Het resultaat hebben we gezien.”

Bakken

Dat het beter kan? We proberen er lessen uit te leren. Zo lijkt het ons een goed idee om op het moment dat we zien dat het fout loopt, een waarschuwing uit te sturen via BE-Alert. Dat het - ondanks dat er gestrooid is - gevaarlijk is, zodat de mensen niet verrast worden. Verder kunnen we bekijken of we de coatings van de wegen ruwer kunnen maken, en dan meer specifiek van zebrapaden, belijningen en fietssugestiestroken. Die bleken extreem glad te zijn. Ten slotte overwegen we nog om op gevaarlijke punten bakken met zand of zout te zetten. Dat zou bijvoorbeeld geholpen hebben aan de Verlorenkost, waar het spiegelglad was, en waar mensen elkaar waarschuwden voor het ijs. Die mensen hadden met zo’n bak zelf kunnen bijstrooien.