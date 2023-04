Zó schattig! Eendje Alfred broedt op een bed violen op een balkon in Terneuzen

Even voor de duidelijkheid: voordat Alfred het balkon van Karin (53) uitkoos heette ze nog geen Alfred, hoor. Karin noemt haar gewoon liefkozend zo, met het tekenfilmfiguurtje Alfred Jodocus Kwak in haar achterhoofd. Ook al is Alfred een vrouwtje. Sinds een week of drie woont Alfred bij Karin in. Of beter, ze logeert er een tijdje in een vijfsterrenhotel. Want Karin vertroetelt Alfred zo goed als ze kan.