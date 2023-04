Zorgen om parkeerplekken in vernieuwde binnenstad Terneuzen

Derde Klasse Terneuzen verliest geduld én de wedstrijd: ‘De meest irritante man die ik ooit heb meegemaakt’

In de derde klasse A had Hubert van den Hemel, trainer van koploper Terneuzen, het helemaal gehad na de wedstrijd tegen Wernhout. ,,Scheidsrechter Tirions is de meest irritante man die ik ooit heb meegemaakt”, verklaarde hij na afloop van de 3-1-nederlaag.