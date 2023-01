ZorgSaam-ziekenhuis maakt studenten enthousiast voor intensive care: ‘Tijd van afwachten is voorbij’

Alternatie­ven voor Bredabus halen weinig uit, vreest het CDA in Hulst

Het CDA in Hulst is erg kritisch op het mogelijk verdwijnen van de Bredabus. Over de voorgestelde alternatieven hebben de christendemocraten ook veel vragen. Zo zijn er twijfels over de hubs waar reizigers kunnen overstappen op andere vervoersmiddelen.

17:24